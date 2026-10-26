Sleep Cycle Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Sleep Cycle Registered lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,05 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,670 SEK je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 50,9 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 17,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sleep Cycle Registered 61,5 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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