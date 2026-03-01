DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3000 -3,1%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.897 -0,2%Euro1,1613 ±0,0%Öl85,05 +0,9%Gold5.111 +0,5%
Sleijpen: EZB ist weiterhin "gut positioniert" - Agentur

06.03.26 08:34 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihre Geldpolitik nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Olaf Sleijpen trotz des Iran-Kriegs vorerst nicht ändern. "Ich habe meine Einschätzung unserer aktuellen Lage, die nach wie vor gut ist, nicht grundlegend geändert. Wir sind in der Tat datenabhängig", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Beim anstehenden Entscheid am 19. März an der Zinsschraube zu drehen, halte er für verfrüht. "Da wir erst von wenigen Tagen sprechen, ist es noch zu früh, um die langfristigen Auswirkungen auf die Wirtschaft oder die Geldpolitik abzuschätzen."

Wer­bung

Auch auf Spekulationen über eine mögliche Zinsanhebung im laufenden Jahr wollte sich Sleijpen nicht einlassen. Auf die Frage, ob die Finanzmärkte mit der Erwartung einer Erhöhung im laufenden Jahr über das Ziel hinausschössen, antwortete der niederländische Notenbankchef: "Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es hängt sehr davon ab, wie sich die Dinge entwickeln."

Zugleich räumte er ein, dass ihn das solide Wirtschaftswachstum in Zeiten des Zollstreits mit den USA überrascht habe: "Die Euro-Zone hat sich, wie auch die niederländische Wirtschaft, im Vergleich zu unseren Erwartungen vor einem Jahr recht gut entwickelt." Er habe nicht gedacht, dass die Wirtschaft angesichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zöllen so widerstandsfähig sein würde: "Das Wachstumstempo ist zwar nicht berauschend, aber das liegt eher daran, dass das Wachstumspotenzial niedrig ist, was die Geldpolitik nicht ändern kann."

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2026 02:35 ET (07:35 GMT)