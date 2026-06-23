SLI aktuell: Schlussendlich Gewinne im SLI

Kursentwicklung

17:57

Der SLI performte schlussendlich positiv.

Schlussendlich legte der SLI im SIX-Handel um 1,66 Prozent auf 2.304,74 Punkte zu. In den Handel ging der SLI 0,059 Prozent fester bei 2.268,55 Punkten, nach 2.267,21 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2.307,45 Punkte, das Tagestief hingegen 2.266,18 Zähler.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 1,52 Prozent zu. Der SLI wurde vor einem Monat, am 02.06.2026, mit 2.135,48 Punkten bewertet. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 2.067,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wies der SLI 1.969,26 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,15 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2.307,45 Punkte. Bei 1.915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Roche (+ 3,86 Prozent auf 341,50 CHF), Sonova (+ 3,11 Prozent auf 202,00 CHF), Holcim (+ 2,91 Prozent auf 74,88 CHF), Julius Bär (+ 2,86 Prozent auf 71,84 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 2,60 Prozent auf 205,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-2,71 Prozent auf 689,60 CHF), Straumann (-2,49 Prozent auf 105,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,46 Prozent auf 84,92 CHF), Logitech (-0,73 Prozent auf 76,32 CHF) und Richemont (+ 0,05 Prozent auf 182,80 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 5.585.949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 287,618 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,90 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net