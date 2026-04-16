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SLI aktuell: SLI am Mittag im Plus

17.04.26 12:25 Uhr
SLI aktuell: SLI am Mittag im Plus | finanzen.net

Für den SLI geht es aktuell aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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155,75 CHF 2,45 CHF 1,60%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
314,80 CHF 1,30 CHF 0,41%
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131,05 CHF 0,55 CHF 0,42%
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Swisscom AG
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UBS
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VAT
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Zurich Insurance AG (Zürich)
558,20 CHF 2,60 CHF 0,47%
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SLI
2.130,3 PKT 8,2 PKT 0,39%
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Um 12:07 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,38 Prozent höher bei 2.130,06 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,137 Prozent fester bei 2.125,00 Punkten in den Handel, nach 2.122,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2.134,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.124,44 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 1,70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der SLI einen Stand von 2.056,19 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.173,89 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 17.04.2025, den Stand von 1.873,20 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,973 Prozent abwärts. Bei 2.223,32 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Punkten.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,51 Prozent auf 572,00 CHF), Partners Group (+ 1,90 Prozent auf 935,60 CHF), Richemont (+ 1,73 Prozent auf 155,95 CHF), Straumann (+ 1,47 Prozent auf 89,46 CHF) und Logitech (+ 1,38 Prozent auf 79,16 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Amrize (-1,31 Prozent auf 44,57 CHF), Geberit (-1,14 Prozent auf 535,80 CHF), Sandoz (-0,70 Prozent auf 64,86 CHF), Alcon (-0,38 Prozent auf 62,68 CHF) und Swisscom (-0,38 Prozent auf 656,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.572.673 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 273,251 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,75 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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05.10.2023Sandoz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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