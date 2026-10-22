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Index-Performance im Fokus

SLI aktuell: SLI am Mittag in der Verlustzone

SLI aktuell: SLI am Mittag in der Verlustzone

Der Handel in Zürich verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.86 EUR -0.74 EUR -0.95 %
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Amrize
34.21 EUR 0.27 EUR 0.80 %
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Galderma
198.00 EUR 11.00 EUR 5.88 %
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Julius Bär
74.02 EUR -0.66 EUR -0.88 %
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Logitech S.A.
96.98 EUR -0.48 EUR -0.49 %
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Nestlé SA (Nestle)
91.74 EUR 2.30 EUR 2.57 %
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Partners Group AG
657.80 EUR 4.20 EUR 0.64 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
422.55 EUR 1.55 EUR 0.37 %
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Schindler AG (PS)
289.80 EUR 1.45 EUR 0.50 %
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Sonova AG
295.60 EUR -6.20 EUR -2.05 %
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Swiss Re AG
165.75 EUR 2.50 EUR 1.53 %
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Swisscom AG
710.00 EUR -10.00 EUR -1.39 %
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UBS
41.88 EUR -0.38 EUR -0.90 %
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VAT
641.20 EUR -15.80 EUR -2.40 %
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Indizes
SLI
2,322.15 CHF -5.70 CHF -0.24 %
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Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 0,10 Prozent leichter bei 2.325,58 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,025 Prozent schwächer bei 2.327,27 Punkten, nach 2.327,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.328,62 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.320,59 Zählern.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2.253,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2.280,37 Punkten auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 22.10.2025, mit 2.040,82 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,12 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Schindler (+ 6,89 Prozent auf 288,40 CHF), Galderma (+ 6,26 Prozent auf 185,15 CHF), Swisscom (+ 1,42 Prozent auf 678,50 CHF), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 84,58 CHF) und Sonova (+ 1,16 Prozent auf 280,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-3,63 Prozent auf 584,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,31 Prozent auf 69,46 CHF), UBS (-2,20 Prozent auf 38,67 CHF), Julius Bär (-2,15 Prozent auf 68,36 CHF) und Logitech (-1,66 Prozent auf 88,94 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1.603.185 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 336,200 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 7,51 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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