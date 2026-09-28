SLI aktuell: SLI bewegt sich zum Handelsende im Plus

Index im Blick

28.09.26 17:57 Uhr

In Zürich war am Montag ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich ging der SLI nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 2.249,23 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der SLI 0,530 Prozent stärker bei 2.257,34 Punkten in den Montagshandel, nach 2.245,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.247,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.263,78 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2.312,04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der SLI bei 2.268,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 1.956,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 4,57 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

SLI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 3,73 Prozent auf 250,00 CHF), Lonza (+ 2,64 Prozent auf 584,20 CHF), Sika (+ 1,37 Prozent auf 185,60 CHF), Novartis (+ 1,34 Prozent auf 121,40 CHF) und Sandoz (+ 1,07 Prozent auf 71,92 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Swisscom (-2,74 Prozent auf 639,00 CHF), Helvetia Baloise (-2,15 Prozent auf 209,20 CHF), Roche (-1,36 Prozent auf 355,40 CHF), Logitech (-1,36 Prozent auf 82,86 CHF) und Straumann (-1,07 Prozent auf 96,44 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4.160.166 Aktien gehandelt. Mit 303,377 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 7,59 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net