DAX 25.374 -0,1%ESt50 6.301 -0,0%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,35 +1,0%Nas 26.895 -0,6%Bitcoin 73.768 -0,6%Euro 1,1370 -0,1%Öl 105,3 +0,9%Gold 4.138 -3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

SLI aktuell: SLI bewegt sich zum Handelsende im Plus

SLI aktuell: SLI bewegt sich zum Handelsende im Plus

In Zürich war am Montag ein stabiler Handel zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
33.83 EUR 1.00 EUR 3.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Helvetia Baloise Holding AG
225.20 EUR -0.20 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
88.20 EUR 0.46 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
616.00 EUR 18.60 EUR 3.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
127.54 EUR 0.98 EUR 0.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
640.80 EUR 3.80 EUR 0.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
380.75 EUR -1.05 EUR -0.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandoz
75.48 EUR 0.10 EUR 0.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
192.25 EUR -0.35 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
258.20 EUR 3.30 EUR 1.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Straumann Holding AG
102.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
148.75 EUR -2.90 EUR -1.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
695.00 EUR -5.00 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UBS
42.29 EUR -0.35 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2,249.23 CHF 3.78 CHF 0.17 %
News | Analysen

Letztendlich ging der SLI nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 2.249,23 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der SLI 0,530 Prozent stärker bei 2.257,34 Punkten in den Montagshandel, nach 2.245,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.247,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.263,78 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2.312,04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der SLI bei 2.268,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 1.956,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 4,57 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

SLI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 3,73 Prozent auf 250,00 CHF), Lonza (+ 2,64 Prozent auf 584,20 CHF), Sika (+ 1,37 Prozent auf 185,60 CHF), Novartis (+ 1,34 Prozent auf 121,40 CHF) und Sandoz (+ 1,07 Prozent auf 71,92 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Swisscom (-2,74 Prozent auf 639,00 CHF), Helvetia Baloise (-2,15 Prozent auf 209,20 CHF), Roche (-1,36 Prozent auf 355,40 CHF), Logitech (-1,36 Prozent auf 82,86 CHF) und Straumann (-1,07 Prozent auf 96,44 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4.160.166 Aktien gehandelt. Mit 303,377 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 7,59 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.