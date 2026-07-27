SLI aktuell: SLI fällt letztendlich zurück

Kursentwicklung

18.08.26 17:57 Uhr

Der SLI zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.

Letztendlich tendierte der SLI im SIX-Handel 0,29 Prozent schwächer bei 2.297,53 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,246 Prozent tiefer bei 2.298,59 Punkten, nach 2.304,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.302,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.290,29 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 2.298,35 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 2.107,04 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 1.998,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,81 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 2,48 Prozent auf 60,34 CHF), Sonova (+ 1,84 Prozent auf 243,40 CHF), Novartis (+ 1,75 Prozent auf 125,56 CHF), Roche (+ 1,35 Prozent auf 360,90 CHF) und Swiss Re (+ 0,68 Prozent auf 141,40 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-4,60 Prozent auf 614,40 CHF), Amrize (-3,01 Prozent auf 36,13 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,94 Prozent auf 80,56 CHF), Logitech (-2,71 Prozent auf 80,32 CHF) und Holcim (-2,24 Prozent auf 69,72 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2.640.725 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300,813 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,48 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net