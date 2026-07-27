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SLI aktuell

SLI aktuell: SLI fällt zurück

SLI aktuell: SLI fällt zurück

Der SLI zeigt sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galderma
182.00 EUR 1.00 EUR 0.55 %
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Givaudan AG
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765.80 EUR 10.60 EUR 1.40 %
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Richemont
195.00 EUR -3.85 EUR -1.94 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
395.85 EUR 14.80 EUR 3.88 %
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Schindler AG (PS)
270.10 EUR 1.75 EUR 0.65 %
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Sika AG
194.65 EUR -3.50 EUR -1.77 %
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Sonova AG
262.20 EUR 4.80 EUR 1.86 %
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Straumann Holding AG
102.00 EUR -2.00 EUR -1.92 %
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Swiss Re AG
147.30 EUR -1.95 EUR -1.31 %
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UBS
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Indizes
SLI
2,292.57 CHF -11.31 CHF -0.49 %
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Am Donnerstag notiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,45 Prozent tiefer bei 2.293,51 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,053 Prozent auf 2.305,09 Punkte an der Kurstafel, nach 2.303,88 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2.307,15 Punkte, das Tagestief hingegen 2.290,52 Zähler.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,801 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der SLI 2.282,80 Punkte auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 2.136,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2.023,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,63 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.352,31 Punkten. 1.915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Julius Bär (+ 0,81 Prozent auf 74,98 CHF), Schindler (+ 0,79 Prozent auf 256,20 CHF), Roche (+ 0,57 Prozent auf 369,50 CHF), Givaudan (+ 0,53 Prozent auf 3.210,00 CHF) und Sonova (+ 0,41 Prozent auf 242,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Logitech (-4,16 Prozent auf 76,96 CHF), Straumann (-2,22 Prozent auf 95,06 CHF), Swiss Re (-2,10 Prozent auf 137,20 CHF), Sika (-1,89 Prozent auf 181,65 CHF) und Richemont (-1,83 Prozent auf 182,05 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 891.840 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,560 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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