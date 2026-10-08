SLI aktuell: SLI fällt zurück

SIX-Handel im Blick

08.10.26 15:57 Uhr

SLI-Handel aktuell.

Am Donnerstag geht es im SLI um 15:40 Uhr via SIX um 0,59 Prozent auf 2.207,91 Punkte abwärts. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,603 Prozent auf 2.207,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2.220,92 Punkten am Vortag.

Bei 2.193,39 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2.211,31 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,373 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.265,74 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 2.268,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der SLI bei 2.052,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,65 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 2,24 Prozent auf 7.775,00 CHF), Sonova (+ 1,27 Prozent auf 255,60 CHF), Julius Bär (+ 0,91 Prozent auf 70,72 CHF), Nestlé (+ 0,89 Prozent auf 76,23 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,73 Prozent auf 577,20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Straumann (-3,93 Prozent auf 87,54 CHF), Richemont (-2,11 Prozent auf 168,95 CHF), Lonza (-1,77 Prozent auf 567,00 CHF), VAT (-1,50 Prozent auf 672,00 CHF) und Sika (-1,29 Prozent auf 171,50 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.713.898 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 298,357 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,46 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,70 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net