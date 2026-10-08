DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 -2,0%Nas 27.406 -0,5%Bitcoin 72.583 -2,3%Euro 1,1192 -0,0%Öl 103,4 +3,2%Gold 4.119 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SIX-Handel im Blick

SLI aktuell: SLI fällt zurück

SLI aktuell: SLI fällt zurück

SLI-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
31.88 EUR 0.13 EUR 0.41 %
Charts | News | Analysen
Julius Bär
74.28 EUR -0.42 EUR -0.56 %
Charts | News | Analysen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,350.00 EUR 120.00 EUR 1.46 %
Charts | News | Analysen
Lonza AG (N)
603.80 EUR -11.80 EUR -1.92 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
81.45 EUR 0.32 EUR 0.39 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
628.60 EUR -12.60 EUR -1.97 %
Charts | News | Analysen
Richemont
180.10 EUR -5.15 EUR -2.78 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
379.00 EUR -3.90 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen
Sika AG
185.85 EUR -0.25 EUR -0.13 %
Charts | News | Analysen
Sonova AG
274.50 EUR 4.00 EUR 1.48 %
Charts | News | Analysen
Straumann Holding AG
95.50 EUR -1.50 EUR -1.55 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
152.70 EUR -2.10 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.25 EUR 0.05 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen
VAT
722.00 EUR -4.80 EUR -0.66 %
Charts | News | Analysen
Zurich Insurance AG (Zürich)
614.60 EUR -0.60 EUR -0.10 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,196.60 CHF -24.32 CHF -1.1 %
News | Analysen

Am Donnerstag geht es im SLI um 15:40 Uhr via SIX um 0,59 Prozent auf 2.207,91 Punkte abwärts. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,603 Prozent auf 2.207,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2.220,92 Punkten am Vortag.

Bei 2.193,39 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2.211,31 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,373 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.265,74 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 2.268,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der SLI bei 2.052,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,65 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 2,24 Prozent auf 7.775,00 CHF), Sonova (+ 1,27 Prozent auf 255,60 CHF), Julius Bär (+ 0,91 Prozent auf 70,72 CHF), Nestlé (+ 0,89 Prozent auf 76,23 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,73 Prozent auf 577,20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Straumann (-3,93 Prozent auf 87,54 CHF), Richemont (-2,11 Prozent auf 168,95 CHF), Lonza (-1,77 Prozent auf 567,00 CHF), VAT (-1,50 Prozent auf 672,00 CHF) und Sika (-1,29 Prozent auf 171,50 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.713.898 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 298,357 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,46 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,70 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.