SLI aktuell: SLI liegt schlussendlich im Minus
Der SLI zeigte sich am vierten Tag der Woche in Rot.
Werte in diesem Artikel
Schlussendlich gab der SLI im SIX-Handel um 0,38 Prozent auf 2.302,28 Punkte nach. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,286 Prozent tiefer bei 2.304,48 Punkten, nach 2.311,08 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2.300,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.322,53 Punkten erreichte.
SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,222 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 30.06.2026, den Wert von 2.274,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.100,41 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 30.07.2025, einen Stand von 1.987,72 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,03 Prozent nach oben. Bei 2.327,92 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. 1.915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 4,00 Prozent auf 603,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,09 Prozent auf 78,66 CHF), Holcim (+ 2,39 Prozent auf 75,42 CHF), Galderma (+ 2,00 Prozent auf 180,65 CHF) und Julius Bär (+ 1,68 Prozent auf 71,28 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Logitech (-6,47 Prozent auf 82,14 CHF), Roche (-2,29 Prozent auf 353,40 CHF), Novartis (-2,28 Prozent auf 126,78 CHF), Lindt (-1,88 Prozent auf 9.375,00 CHF) und Sonova (-1,80 Prozent auf 218,40 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5.738.398 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 313,425 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,17 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG