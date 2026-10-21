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SLI im Blick

SLI aktuell: SLI liegt zum Handelsende im Plus

SLI aktuell: SLI liegt zum Handelsende im Plus

Mit dem SLI ging es am Abend aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
77.60 EUR 1.42 EUR 1.86 %
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Amrize
33.94 EUR 0.33 EUR 0.98 %
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Galderma
180.00 EUR -8.00 EUR -4.26 %
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Helvetia Baloise Holding AG
229.80 EUR 2.60 EUR 1.14 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,165.00 EUR 65.00 EUR 0.71 %
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Logitech S.A.
97.46 EUR 3.62 EUR 3.86 %
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Lonza AG (N)
670.40 EUR 0.40 EUR 0.06 %
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Partners Group AG
653.60 EUR -3.60 EUR -0.55 %
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Richemont
190.10 EUR 2.65 EUR 1.41 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
421.05 EUR 1.05 EUR 0.25 %
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Sandoz
84.30 EUR 1.58 EUR 1.91 %
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SGS SA
107.05 EUR 1.30 EUR 1.23 %
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Sonova AG
301.80 EUR 2.40 EUR 0.80 %
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Straumann Holding AG
99.50 EUR -0.50 EUR -0.50 %
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Swiss Re AG
164.75 EUR 1.25 EUR 0.76 %
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Indizes
SLI
2,327.85 CHF 11.54 CHF 0.5 %
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Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,50 Prozent stärker bei 2.327,85 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2.316,51 Zählern und damit 0,009 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2.316,31 Punkte).

Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2.310,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.327,85 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2.243,18 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.285,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der SLI noch bei 2.040,70 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8,22 Prozent zu Buche. Bei 2.352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. 1.915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 2,07 Prozent auf 95,60 CHF), Sandoz (+ 1,76 Prozent auf 78,48 CHF), Logitech (+ 1,64 Prozent auf 90,44 CHF), SGS SA (+ 1,49 Prozent auf 100,45 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1,30 Prozent auf 217,40 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Lindt (-1,06 Prozent auf 8.380,00 CHF), Sonova (-0,65 Prozent auf 276,80 CHF), Galderma (-0,43 Prozent auf 174,25 CHF), Richemont (-0,23 Prozent auf 175,60 CHF) und Lonza (-0,22 Prozent auf 623,60 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3.365.709 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 326,511 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,87 zu Buche schlagen. Mit 7,57 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:11 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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