SLI aktuell: SLI liegt zum Start im Plus

SLI im Blick

Anleger in Zürich schicken den SLI am Morgen erneut ins Plus.

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 09:09 Uhr Gewinne in Höhe von 1,41 Prozent auf 2.217,85 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,23 Prozent auf 2.213,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2.187,02 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2.213,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.217,85 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 15.05.2026, den Stand von 2.101,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der SLI bei 2.032,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, einen Stand von 1.978,73 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,11 Prozent zu Buche. Bei 2.223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Sika (+ 4,35 Prozent auf 161,90 CHF), Amrize (+ 3,88 Prozent auf 43,59 CHF), Partners Group (+ 3,64 Prozent auf 723,20 CHF), Holcim (+ 3,22 Prozent auf 76,96 CHF) und Geberit (+ 3,14 Prozent auf 525,20 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swisscom (-0,69 Prozent auf 652,00 CHF), Roche (-0,21 Prozent auf 329,30 CHF), Novartis (+ 0,28 Prozent auf 122,42 CHF), Galderma (+ 0,49 Prozent auf 173,00 CHF) und Sandoz (+ 0,51 Prozent auf 67,38 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 753.889 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 284,951 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,44 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net