SLI aktuell: SLI nachmittags mit positivem Vorzeichen

SLI-Performance im Fokus

03.08.26 15:57 Uhr

Der SLI befindet sich am Nachmittag im Aufwind.

Am Montag geht es im SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,48 Prozent auf 2.300,82 Punkte aufwärts. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,266 Prozent auf 2.295,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2.289,83 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2.304,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.294,36 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wurde der SLI mit 2.313,18 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der SLI mit 2.100,41 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, wurde der SLI auf 1.968,77 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,97 Prozent zu. Bei 2.327,92 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sonova (+ 4,55 Prozent auf 230,00 CHF), Partners Group (+ 4,20 Prozent auf 700,20 CHF), Logitech (+ 4,14 Prozent auf 85,48 CHF), Alcon (+ 3,29 Prozent auf 57,20 CHF) und Geberit (+ 3,08 Prozent auf 548,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Holcim (-2,15 Prozent auf 71,76 CHF), Sandoz (-2,13 Prozent auf 64,36 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,41 Prozent auf 78,40 CHF), VAT (-1,16 Prozent auf 595,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 203,40 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.882.520 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 301,760 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net