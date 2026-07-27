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SLI-Performance im Fokus

SLI aktuell: SLI nachmittags mit positivem Vorzeichen

SLI aktuell: SLI nachmittags mit positivem Vorzeichen

Der SLI befindet sich am Nachmittag im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.32 EUR -0.80 EUR -0.94 %
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Alcon AG
60.64 EUR 0.08 EUR 0.13 %
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Galderma
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Geberit AG (N)
583.40 EUR 10.80 EUR 1.89 %
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Holcim AG
77.00 EUR -2.08 EUR -2.63 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
220.40 EUR 0.90 EUR 0.41 %
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Logitech S.A.
89.28 EUR 0.56 EUR 0.63 %
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Partners Group AG
731.20 EUR 3.60 EUR 0.49 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
380.65 EUR 3.50 EUR 0.93 %
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Sandoz
69.56 EUR -0.88 EUR -1.25 %
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Sonova AG
237.40 EUR -1.40 EUR -0.59 %
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Swiss Re AG
144.05 EUR -0.30 EUR -0.21 %
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UBS
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VAT
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Indizes
SLI
2,300.93 CHF 11.10 CHF 0.48 %
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Am Montag geht es im SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,48 Prozent auf 2.300,82 Punkte aufwärts. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,266 Prozent auf 2.295,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2.289,83 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2.304,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.294,36 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wurde der SLI mit 2.313,18 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der SLI mit 2.100,41 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, wurde der SLI auf 1.968,77 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,97 Prozent zu. Bei 2.327,92 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sonova (+ 4,55 Prozent auf 230,00 CHF), Partners Group (+ 4,20 Prozent auf 700,20 CHF), Logitech (+ 4,14 Prozent auf 85,48 CHF), Alcon (+ 3,29 Prozent auf 57,20 CHF) und Geberit (+ 3,08 Prozent auf 548,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Holcim (-2,15 Prozent auf 71,76 CHF), Sandoz (-2,13 Prozent auf 64,36 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,41 Prozent auf 78,40 CHF), VAT (-1,16 Prozent auf 595,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 203,40 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.882.520 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 301,760 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG