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Index im Blick

SLI aktuell: SLI notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

SLI aktuell: SLI notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.72 EUR -4.08 EUR -5.11 %
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Alcon AG
58.68 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Amrize
33.73 EUR 0.27 EUR 0.81 %
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Julius Bär
74.28 EUR -0.14 EUR -0.19 %
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Logitech S.A.
93.84 EUR -0.92 EUR -0.97 %
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Novartis AG
133.02 EUR -0.94 EUR -0.70 %
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Partners Group AG
657.20 EUR -4.20 EUR -0.64 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
407.10 EUR -1.30 EUR -0.32 %
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Sika AG
195.35 EUR -0.55 EUR -0.28 %
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Straumann Holding AG
97.50 EUR -1.00 EUR -1.02 %
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Swiss Re AG
162.60 EUR 1.75 EUR 1.09 %
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UBS
41.85 EUR -0.15 EUR -0.36 %
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VAT
656.60 EUR -7.40 EUR -1.11 %
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Indizes
SLI
2,298.82 CHF -7.50 CHF -0.33 %
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Um 09:11 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,17 Prozent tiefer bei 2.302,41 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,130 Prozent schwächer bei 2.303,32 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.306,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.301,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.305,80 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der SLI 2.215,38 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.282,80 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 2.039,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,04 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

SLI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Alcon (+ 1,72 Prozent auf 55,50 CHF), Roche (+ 1,05 Prozent auf 384,10 CHF), Novartis (+ 0,85 Prozent auf 125,26 CHF), Straumann (+ 0,67 Prozent auf 93,58 CHF) und Logitech (+ 0,66 Prozent auf 88,98 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4,87 Prozent auf 71,06 CHF), VAT (-2,68 Prozent auf 603,00 CHF), Julius Bär (-0,94 Prozent auf 69,34 CHF), UBS (-0,38 Prozent auf 38,93 CHF) und Sika (-0,38 Prozent auf 182,60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 406.056 Aktien gehandelt. Mit 325,386 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 7,44 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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