SLI aktuell: SLI präsentiert sich zum Start fester

SLI-Kursverlauf

10.11.26 09:27 Uhr

Der SLI bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,65 Prozent höher bei 2.414,25 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,693 Prozent stärker bei 2.415,27 Punkten, nach 2.398,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2.413,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.416,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 2.219,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.343,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SLI 2.029,84 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.433,53 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 2,07 Prozent auf 541,40 CHF), Richemont (+ 1,99 Prozent auf 174,20 CHF), Logitech (+ 1,97 Prozent auf 80,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,84 Prozent auf 69,86 CHF) und UBS (+ 1,80 Prozent auf 40,68 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-0,70 Prozent auf 227,80 CHF), Givaudan (-0,37 Prozent auf 4.050,00 CHF), SGS SA (-0,20 Prozent auf 102,05 CHF), Lindt (-0,11 Prozent auf 8.715,00 CHF) und Swisscom (-0,07 Prozent auf 710,50 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 215.461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 337,716 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,89 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net