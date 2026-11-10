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SLI-Marktbericht

SLI aktuell: SLI schließt im Plus

SLI aktuell: SLI schließt im Plus

Der SLI verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
37.65 EUR 0.20 EUR 0.53 %
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Galderma
204.00 EUR -6.00 EUR -2.86 %
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Geberit AG (N)
641.00 EUR 8.60 EUR 1.36 %
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Julius Bär
76.18 EUR 0.12 EUR 0.16 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,510.00 EUR 115.00 EUR 1.22 %
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Partners Group AG
742.00 EUR 11.00 EUR 1.50 %
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Richemont
188.90 EUR 3.55 EUR 1.92 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
436.70 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Sandoz
92.36 EUR 0.12 EUR 0.13 %
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Sika AG
209.00 EUR 2.70 EUR 1.31 %
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Sonova AG
316.00 EUR 2.80 EUR 0.89 %
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Swiss Re AG
164.65 EUR 1.25 EUR 0.76 %
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UBS
44.01 EUR 1.11 EUR 2.59 %
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Indizes
SLI
2,409.84 CHF 11.20 CHF 0.47 %
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Letztendlich stieg der SLI im SIX-Handel um 0,47 Prozent auf 2.409,84 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,693 Prozent höher bei 2.415,27 Punkten in den Handel, nach 2.398,64 Punkten am Vortag.

Bei 2.417,58 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.405,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, betrug der SLI-Kurs 2.219,11 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der SLI mit 2.343,60 Punkten berechnet. Der SLI stand vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 2.029,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 12,03 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.433,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,72 Prozent auf 175,45 CHF), Julius Bär (+ 1,71 Prozent auf 71,52 CHF), Geberit (+ 1,53 Prozent auf 595,60 CHF), UBS (+ 1,50 Prozent auf 40,56 CHF) und Sika (+ 1,38 Prozent auf 194,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sonova (-1,89 Prozent auf 280,40 CHF), Amrize (-1,77 Prozent auf 34,45 CHF), Sandoz (-1,28 Prozent auf 83,38 CHF), Galderma (-1,10 Prozent auf 188,55 CHF) und Lindt (-0,92 Prozent auf 8.645,00 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3.446.904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 337,716 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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