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SLI im Blick

SLI aktuell: SLI schlussendlich mit Gewinnen

20.05.26 17:57 Uhr
SLI aktuell: SLI schlussendlich mit Gewinnen | finanzen.net

Heute zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
81,34 CHF 1,66 CHF 2,08%
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159,55 CHF 4,60 CHF 2,97%
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Helvetia Baloise Holding AG
217,40 CHF -0,40 CHF -0,18%
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
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Nestlé SA (Nestle)
78,64 CHF -1,26 CHF -1,58%
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Novartis AG
118,54 CHF -0,50 CHF -0,42%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
328,10 CHF -1,40 CHF -0,42%
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Straumann Holding AG
88,22 CHF 1,90 CHF 2,20%
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Swiss Re AG
125,75 CHF 0,55 CHF 0,44%
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UBS
36,90 CHF 0,75 CHF 2,07%
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VAT
604,40 CHF 19,00 CHF 3,25%
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Zurich Insurance AG (Zürich)
573,40 CHF 1,20 CHF 0,21%
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Indizes
SLI
2.137,0 PKT 14,2 PKT 0,67%
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Der SLI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,67 Prozent stärker bei 2.136,99 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,229 Prozent auf 2.117,98 Punkte an der Kurstafel, nach 2.122,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.106,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.152,50 Punkten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 2,49 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der SLI mit 2.142,50 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.200,58 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 2.029,24 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 0,650 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 3,25 Prozent auf 604,40 CHF), Galderma (+ 2,97 Prozent auf 159,55 CHF), Straumann (+ 2,20) Prozent auf 88,22 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,08 Prozent auf 81,34 CHF) und UBS (+ 2,07 Prozent auf 36,90 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Nestlé (-1,58 Prozent auf 78,64 CHF), Lindt (-0,64 Prozent auf 9.300,00 CHF), Roche (-0,42 Prozent auf 328,10 CHF), Novartis (-0,42 Prozent auf 118,54 CHF) und Helvetia Baloise (-0,18 Prozent auf 217,40 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.607.442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279,269 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,73 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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23.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
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27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
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