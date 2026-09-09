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SIX-Handel im Blick

SLI aktuell: SLI schwächelt zum Handelsende

SLI aktuell: SLI schwächelt zum Handelsende

Mit dem SLI ging es zum Handelsende abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.58 EUR -2.68 EUR -3.14 %
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Alcon AG
59.02 EUR -0.64 EUR -1.07 %
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Galderma
165.00 EUR -7.00 EUR -4.07 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,050.00 EUR 210.00 EUR 2.38 %
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Logitech S.A.
84.76 EUR -0.22 EUR -0.26 %
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Lonza AG (N)
576.00 EUR -15.00 EUR -2.54 %
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Nestlé SA (Nestle)
82.93 EUR -2.47 EUR -2.89 %
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Novartis AG
118.00 EUR -0.50 EUR -0.42 %
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Partners Group AG
712.00 EUR 3.00 EUR 0.42 %
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Richemont
186.00 EUR -9.45 EUR -4.83 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
372.30 EUR 3.40 EUR 0.92 %
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Straumann Holding AG
97.00 EUR -0.50 EUR -0.51 %
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Swiss Re AG
143.00 EUR -1.90 EUR -1.31 %
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Indizes
SLI
2,225.62 CHF -40.12 CHF -1.77 %
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Zum Handelsschluss notierte der SLI im SIX-Handel 1,77 Prozent leichter bei 2.225,62 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,612 Prozent tiefer bei 2.251,87 Punkten, nach 2.265,74 Punkten am Vortag.

Bei 2.224,38 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2.255,28 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 2,29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 2.336,65 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 2.137,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der SLI mit 2.018,93 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,47 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Lindt (+ 0,95 Prozent auf 8.520,00 CHF), Logitech (+ 0,28 Prozent auf 79,66 CHF), Alcon (+ 0,14 Prozent auf 55,90 CHF), Novartis (-0,13 Prozent auf 111,66 CHF) und Straumann (-0,43 Prozent auf 93,18 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Richemont (-4,66 Prozent auf 175,10 CHF), Galderma (-4,46 Prozent auf 155,45 CHF), Nestlé (-3,31 Prozent auf 77,73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,28 Prozent auf 78,32 CHF) und Lonza (-3,24 Prozent auf 538,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3.481.093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 299,001 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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10:26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
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08.09.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
08.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital

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