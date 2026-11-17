SLI aktuell

SLI-Handel aktuell.

Der SLI gibt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,29 Prozent auf 2.424,77 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,341 Prozent auf 2.423,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2.431,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.425,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.422,83 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.306,78 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.304,26 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Wert von 2.038,21 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,73 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.443,50 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,32 Prozent auf 176,25 CHF), Lindt (+ 0,35 Prozent auf 8.610,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,00 Prozent auf 234,40 CHF), Sandoz (-0,05 Prozent auf 84,56 CHF) und Lonza (-0,06 Prozent auf 669,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Partners Group (-1,37 Prozent auf 647,40 CHF), UBS (-1,29 Prozent auf 39,89 CHF), Swiss Life (-1,03 Prozent auf 983,60 CHF), Julius Bär (-0,82 Prozent auf 70,52 CHF) und Holcim (-0,74 Prozent auf 74,68 CHF) unter Druck.

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 150.886 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 348,470 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,71 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net