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SIX-Handel im Blick

SLI-Handel aktuell: Anleger lassen SLI am Mittag steigen

05.06.26 12:25 Uhr
SLI-Handel aktuell: Anleger lassen SLI am Mittag steigen | finanzen.net

Der SLI performt am Mittag positiv.

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Um 12:09 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0,29 Prozent auf 2.136,88 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,142 Prozent höher bei 2.133,66 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.130,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.127,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.140,26 Punkten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 0,532 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, lag der SLI bei 2.094,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.110,61 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Stand von 2.008,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,656 Prozent ein. Bei 2.223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Partners Group (+ 1,77 Prozent auf 725,00 CHF), Givaudan (+ 1,73 Prozent auf 2.888,00 CHF), Alcon (+ 1,57 Prozent auf 52,90 CHF), Swiss Re (+ 1,42 Prozent auf 117,85 CHF) und Sonova (+ 1,06 Prozent auf 209,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen VAT (-2,65 Prozent auf 603,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,03 Prozent auf 82,94 CHF), Logitech (-1,02 Prozent auf 92,72 CHF), Holcim (-0,08 Prozent auf 75,28 CHF) und Nestlé (+ 0,03 Prozent auf 76,70 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 670.029 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270,619 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,04 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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