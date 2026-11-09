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SLI-Performance im Fokus

SLI-Handel aktuell: SLI am Mittag stärker

SLI-Handel aktuell: SLI am Mittag stärker

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.54 EUR 1.84 EUR 2.53 %
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Amrize
36.93 EUR -0.25 EUR -0.67 %
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Julius Bär
73.38 EUR 0.12 EUR 0.16 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
255.20 EUR 1.10 EUR 0.43 %
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Lonza AG (N)
730.80 EUR 4.00 EUR 0.55 %
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Partners Group AG
731.00 EUR 4.20 EUR 0.58 %
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Richemont
182.50 EUR 0.10 EUR 0.05 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
431.35 EUR 9.90 EUR 2.35 %
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Sandoz
92.10 EUR 1.28 EUR 1.41 %
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Swiss Re AG
163.40 EUR -3.50 EUR -2.10 %
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Swisscom AG
785.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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UBS
42.90 EUR -0.50 EUR -1.15 %
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Indizes
SLI
2,388.49 CHF 9.27 CHF 0.39 %
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Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 2.387,76 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,062 Prozent tiefer bei 2.377,74 Punkten in den Handel, nach 2.379,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2.387,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2.376,14 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der SLI mit 2.219,11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 2.336,65 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2.005,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,01 Prozent. Bei 2.433,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Julius Bär (+ 1,77 Prozent auf 69,10 CHF), Roche (+ 1,67 Prozent auf 396,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,52 Prozent auf 68,00 CHF), Sandoz (+ 1,43 Prozent auf 84,98 CHF) und Lonza (+ 1,21 Prozent auf 671,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swiss Re (-2,04 Prozent auf 148,85 CHF), Richemont (-1,59 Prozent auf 166,95 CHF), Amrize (-1,18 Prozent auf 34,32 CHF), Swisscom (-0,90 Prozent auf 713,50 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,81 Prozent auf 233,60 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 813.370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 339,785 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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