SLI-Handel aktuell: SLI-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu
Derzeit legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
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Um 15:40 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,11 Prozent fester bei 2.296,77 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,052 Prozent auf 2.293,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2.294,26 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2.278,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.298,76 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 0,437 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der SLI bei 2.289,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der SLI 2.135,48 Punkte auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 02.09.2025, den Wert von 1.983,36 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2.352,31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten registriert.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 3,80 Prozent auf 606,00 CHF), Lonza (+ 1,80 Prozent auf 588,20 CHF), Roche (+ 1,67 Prozent auf 353,30 CHF), Sonova (+ 1,28 Prozent auf 237,00 CHF) und Novartis (+ 1,18 Prozent auf 132,50 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Amrize (-2,70 Prozent auf 34,18 CHF), Partners Group (-1,77 Prozent auf 667,60 CHF), Holcim (-1,67 Prozent auf 70,76 CHF), Straumann (-1,25 Prozent auf 96,16 CHF) und Givaudan (-1,08 Prozent auf 3.220,00 CHF) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.226.722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 298,357 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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|01.09.26
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|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG