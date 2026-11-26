SLI-Marktbericht

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 15:40 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 1,11 Prozent höher bei 2.377,76 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,974 Prozent auf 2.374,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2.351,58 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2.372,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2.382,02 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,50 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der SLI 2.337,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.329,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.072,09 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,54 Prozent aufwärts. Bei 2.443,50 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Amrize (+ 3,30 Prozent auf 36,01 CHF), VAT (+ 3,24 Prozent auf 484,20 CHF), Logitech (+ 3,05) Prozent auf 83,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,90 Prozent auf 65,20 CHF) und UBS (+ 2,20 Prozent auf 37,61 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Sandoz (-0,89 Prozent auf 80,24 CHF), Galderma (-0,79 Prozent auf 182,55 CHF), Lindt (-0,53 Prozent auf 8.460,00 CHF), Straumann (-0,09 Prozent auf 108,70 CHF) und Novartis (+ 0,23 Prozent auf 128,40 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.902.270 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 352,486 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Im SLI verzeichnet die Julius Bär-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net