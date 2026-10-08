SLI-Handel aktuell: SLI beginnt Handel mit Verlusten

Index im Fokus

08.10.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der SLI am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 09:10 Uhr via SIX 0,93 Prozent leichter bei 2.200,18 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,603 Prozent auf 2.207,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2.220,92 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.199,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2.207,62 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,722 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 2.265,74 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 2.268,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2.052,74 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,29 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Lindt (+ 1,38 Prozent auf 7.710,00 CHF), Sonova (+ 0,48 Prozent auf 253,60 CHF), Swiss Re (+ 0,17 Prozent auf 144,00 CHF), Swisscom (+ 0,16 Prozent auf 646,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,13 Prozent auf 223,70 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Straumann (-2,94 Prozent auf 88,44 CHF), VAT (-2,14 Prozent auf 667,60 CHF), Richemont (-1,83 Prozent auf 169,45 CHF), Sika (-1,67 Prozent auf 170,85 CHF) und Roche (-1,64 Prozent auf 354,10 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 129.324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 298,357 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,46 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net