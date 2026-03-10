SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich nachmittags im Plus
Das macht der SLI.
Werte in diesem Artikel
Um 15:39 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,13 Prozent fester bei 2.134,17 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,026 Prozent auf 2.131,96 Punkte an der Kurstafel, nach 2.131,41 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.131,88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.142,00 Zählern.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,90 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der SLI bei 2.032,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, stand der SLI noch bei 2.181,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bewegte sich der SLI bei 1.873,13 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,782 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.
Die Tops und Flops im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Partners Group (+ 2,68 Prozent auf 905,20 CHF), VAT (+ 1,70 Prozent auf 561,20 CHF), Logitech (+ 1,64 Prozent auf 75,82 CHF), Straumann (+ 1,61 Prozent auf 88,38 CHF) und Lonza (+ 1,06 Prozent auf 534,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Richemont (-2,69 Prozent auf 152,15 CHF), Lindt (-1,43 Prozent auf 10.350,00 CHF), Holcim (-0,91 Prozent auf 71,88 CHF), Swisscom (-0,60 Prozent auf 662,50 CHF) und Nestlé (-0,39 Prozent auf 79,12 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.342.481 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 274,107 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amrize
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amrize
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amrize News
Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com