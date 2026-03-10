DAX24.092 +0,2%Est505.943 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5000 -1,1%Nas23.752 +0,5%Bitcoin62.680 -0,2%Euro1,1790 -0,1%Öl94,79 -0,6%Gold4.824 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Heidelberger Druckmaschinen 731400 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: Dow kaum verändert -- DAX stabil -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Rüstungsaktien, Snap, Robinhood, Broadcom, Meta, AIXTRON, ASML, Lufthansa im Fokus
Top News
Hermès-Aktie bricht ein: Umsatz verfehlt Erwartungen - Luxungswerte wie LVMH, Richemont und Co. schwach Hermès-Aktie bricht ein: Umsatz verfehlt Erwartungen - Luxungswerte wie LVMH, Richemont und Co. schwach
Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SLI-Kursverlauf

SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich nachmittags im Plus

15.04.26 15:57 Uhr
SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich nachmittags im Plus | finanzen.net

Das macht der SLI.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
46,72 CHF -0,08 CHF -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
71,94 CHF -0,60 CHF -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
10.330,00 CHF -170,00 CHF -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
75,84 CHF 1,24 CHF 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
534,40 CHF 5,40 CHF 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
79,04 CHF -0,39 CHF -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
901,80 CHF 20,20 CHF 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
152,50 CHF -3,85 CHF -2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
319,60 CHF 1,50 CHF 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Straumann Holding AG
88,48 CHF 1,50 CHF 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
129,95 CHF 0,85 CHF 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
662,50 CHF -4,00 CHF -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
33,68 CHF 0,20 CHF 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VAT
562,40 CHF 10,60 CHF 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
554,00 CHF 1,40 CHF 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.133,6 PKT 2,1 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen

Um 15:39 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,13 Prozent fester bei 2.134,17 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,026 Prozent auf 2.131,96 Punkte an der Kurstafel, nach 2.131,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.131,88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.142,00 Zählern.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,90 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der SLI bei 2.032,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, stand der SLI noch bei 2.181,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bewegte sich der SLI bei 1.873,13 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,782 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Partners Group (+ 2,68 Prozent auf 905,20 CHF), VAT (+ 1,70 Prozent auf 561,20 CHF), Logitech (+ 1,64 Prozent auf 75,82 CHF), Straumann (+ 1,61 Prozent auf 88,38 CHF) und Lonza (+ 1,06 Prozent auf 534,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Richemont (-2,69 Prozent auf 152,15 CHF), Lindt (-1,43 Prozent auf 10.350,00 CHF), Holcim (-0,91 Prozent auf 71,88 CHF), Swisscom (-0,60 Prozent auf 662,50 CHF) und Nestlé (-0,39 Prozent auf 79,12 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.342.481 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 274,107 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen