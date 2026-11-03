SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich nachmittags im Plus

SLI-Performance

03.11.26 15:57 Uhr

So bewegt sich der SLI am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag legt der SLI um 15:40 Uhr via SIX um 0,05 Prozent auf 2.381,96 Punkte zu. In den Handel ging der SLI 0,532 Prozent leichter bei 2.368,07 Punkten, nach 2.380,73 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2.388,64 Punkte, das Tagestief hingegen 2.364,36 Zähler.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 2.210,64 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 2.297,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der SLI 2.008,52 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,74 Prozent zu. Bei 2.388,64 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,35 Prozent auf 72,30 CHF), VAT (+ 1,13 Prozent auf 571,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,91 Prozent auf 221,60 CHF), Swisscom (+ 0,86 Prozent auf 706,00 CHF) und Holcim (+ 0,79 Prozent auf 71,66 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Geberit (-2,11 Prozent auf 576,60 CHF), Sonova (-1,96 Prozent auf 279,60 CHF), Logitech (-1,78 Prozent auf 77,12 CHF), Alcon (-1,52 Prozent auf 59,50 CHF) und SGS SA (-1,11 Prozent auf 102,45 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.572.407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 351,228 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net