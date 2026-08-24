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Kursverlauf

SLI-Handel aktuell: SLI fällt mittags zurück

SLI-Handel aktuell: SLI fällt mittags zurück

Mit dem SLI geht es derzeit abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
35.83 EUR -1.25 EUR -3.37 %
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Galderma
172.00 EUR -4.00 EUR -2.27 %
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Helvetia Baloise Holding AG
228.20 EUR 2.00 EUR 0.88 %
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Holcim AG
74.00 EUR -1.26 EUR -1.67 %
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Partners Group AG
707.80 EUR -12.20 EUR -1.69 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
372.10 EUR 6.10 EUR 1.67 %
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Sonova AG
246.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Straumann Holding AG
101.00 EUR -1.00 EUR -0.98 %
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Swiss Re AG
151.60 EUR 1.30 EUR 0.86 %
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Swisscom AG
660.00 EUR -5.00 EUR -0.75 %
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UBS
46.54 EUR -0.59 EUR -1.25 %
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VAT
625.40 EUR -4.60 EUR -0.73 %
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Indizes
SLI
2,283.33 CHF -10.93 CHF -0.48 %
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Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,46 Prozent leichter bei 2.283,81 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,052 Prozent auf 2.293,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2.294,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.296,99 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.281,66 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 0,999 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 2.289,83 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 2.135,48 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 02.09.2025, einen Stand von 1.983,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,18 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.352,31 Punkten. 1.915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 3,36 Prozent auf 603,40 CHF), Sonova (+ 1,71 Prozent auf 238,00 CHF), Roche (+ 0,92 Prozent auf 350,70 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,66 Prozent auf 214,40 CHF) und Swisscom (+ 0,56 Prozent auf 631,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Amrize (-3,87 Prozent auf 33,77 CHF), Holcim (-2,67 Prozent auf 70,04 CHF), Galderma (-2,54 Prozent auf 162,85 CHF), Partners Group (-1,80 Prozent auf 667,40 CHF) und Straumann (-1,64 Prozent auf 95,78 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.251.504 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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