SLI-Handel aktuell: SLI im Aufwind

Index im Fokus

Der SLI im Performance-Check.

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,57 Prozent fester bei 2.280,19 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,059 Prozent auf 2.268,55 Punkte an der Kurstafel, nach 2.267,21 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.266,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2.283,57 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,440 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 2.135,48 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2026, einen Stand von 2.067,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bewegte sich der SLI bei 1.969,26 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,01 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.288,59 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Lindt (+ 2,58 Prozent auf 9.730,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,00 Prozent auf 204,30 CHF), UBS (+ 1,91 Prozent auf 41,03 CHF), Roche (+ 1,79 Prozent auf 334,70 CHF) und Nestlé (+ 1,67 Prozent auf 84,26 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Straumann (-3,91 Prozent auf 104,35 CHF), VAT (-2,29 Prozent auf 692,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 85,10 CHF), Galderma (-1,17 Prozent auf 176,75 CHF) und Richemont (-0,90 Prozent auf 181,05 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.560.233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 287,618 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,72 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net