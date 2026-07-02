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SLI-Kursentwicklung

SLI-Handel aktuell: SLI in Rot

03.07.26 12:25 Uhr
SLI-Handel aktuell: SLI in Rot | finanzen.net

Am Freitagmittag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
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337,90 CHF -3,60 CHF -1,05%
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2.298,3 PKT -1,2 PKT -0,05%
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Am Freitag notiert der SLI um 12:08 Uhr via SIX 0,03 Prozent schwächer bei 2.298,83 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,077 Prozent stärker bei 2.301,23 Punkten, nach 2.299,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.294,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.306,22 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 03.06.2026, einen Stand von 2.116,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 2.067,49 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 03.07.2025, einen Stand von 1.968,71 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,87 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.307,45 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 1,86 Prozent auf 702,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,81 Prozent auf 86,46 CHF), Holcim (+ 1,34 Prozent auf 75,88 CHF), Julius Bär (+ 1,11 Prozent auf 72,64 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,78 Prozent auf 207,10 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Galderma (-1,77 Prozent auf 177,10 CHF), Lindt (-1,23 Prozent auf 9.600,00 CHF), Swisscom (-0,90 Prozent auf 608,50 CHF), Swiss Re (-0,85 Prozent auf 129,00 CHF) und Roche (-0,82 Prozent auf 338,70 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.180.513 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 284,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
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12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
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