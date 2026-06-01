SLI-Handel aktuell: SLI klettert zum Handelsstart

SLI-Entwicklung

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,62 Prozent höher bei 2.144,63 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,514 Prozent höher bei 2.142,45 Punkten, nach 2.131,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2.141,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.145,00 Punkten erreichte.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 2.100,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.188,77 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 1.986,72 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,295 Prozent ein. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2.223,32 Punkte. 1.915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 4,45 Prozent auf 101,90 CHF), VAT (+ 2,45 Prozent auf 609,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,16 Prozent auf 187,10 CHF), Partners Group (+ 1,80 Prozent auf 837,60 CHF) und Holcim (+ 1,76 Prozent auf 77,48 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Swiss Re (-1,46 Prozent auf 114,40 CHF), Lindt (-0,76 Prozent auf 9.135,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,76 Prozent auf 196,40 CHF), Zurich Insurance (-0,25 Prozent auf 550,40 CHF) und Alcon (-0,23 Prozent auf 51,60 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 620.770 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 286,649 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net