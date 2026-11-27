Marktbericht

So bewegt sich der SLI heute.

Um 15:41 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,23 Prozent höher bei 2.381,78 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,154 Prozent auf 2.380,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2.376,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2.387,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.378,49 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 1,67 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 2.345,67 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 2.308,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.076,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,73 Prozent. Bei 2.443,50 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Logitech (+ 2,33 Prozent auf 85,22 CHF), Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 649,40 CHF), Julius Bär (+ 1,50 Prozent auf 63,42 CHF), UBS (+ 1,36 Prozent auf 38,04 CHF) und Straumann (+ 1,20 Prozent auf 109,65 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Lindt (-1,19 Prozent auf 8.310,00 CHF), Sonova (-1,03 Prozent auf 287,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,81 Prozent auf 220,60 CHF), Galderma (-0,71 Prozent auf 182,00 CHF) und Sandoz (-0,70 Prozent auf 78,96 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1.484.298 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 348,376 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,40 zu Buche schlagen. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,22 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net