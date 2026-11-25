SIX-Handel im Blick

Der SLI fällt am Nachmittag.

Am Mittwoch notiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,30 Prozent schwächer bei 2.354,35 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,800 Prozent auf 2.380,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2.361,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.387,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.353,62 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0,501 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der SLI einen Wert von 2.325,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der SLI bei 2.324,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2.062,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,45 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.443,50 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Nestlé (+ 1,25 Prozent auf 87,36 CHF), Lindt (+ 1,14 Prozent auf 8.415,00 CHF), Schindler (+ 1,10 Prozent auf 294,00 CHF), Geberit (+ 1,10 Prozent auf 590,20 CHF) und Galderma (+ 0,71 Prozent auf 184,60 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-4,17 Prozent auf 468,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,23 Prozent auf 63,98 CHF), Sandoz (-1,95 Prozent auf 79,52 CHF), Richemont (-1,31 Prozent auf 169,85 CHF) und Sonova (-1,30 Prozent auf 289,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.383.193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 347,723 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net