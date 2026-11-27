Index-Bewegung

Der SLI gewinnt aktuell an Fahrt.

Am Freitag verbucht der SLI um 12:09 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,40 Prozent auf 2.385,86 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,154 Prozent auf 2.380,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2.376,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.387,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.379,91 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,85 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2.345,67 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 2.308,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, betrug der SLI-Kurs 2.076,80 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10,92 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.443,50 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 2,81 Prozent auf 493,70 CHF), Logitech (+ 2,43 Prozent auf 85,30 CHF), Julius Bär (+ 2,11) Prozent auf 63,80 CHF), Straumann (+ 1,89 Prozent auf 110,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,69 Prozent auf 66,34 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Lindt (-0,95 Prozent auf 8.330,00 CHF), Nestlé (-0,68 Prozent auf 87,05 CHF), Swiss Re (-0,68 Prozent auf 154,15 CHF), Swisscom (-0,57 Prozent auf 703,50 CHF) und Helvetia Baloise (-0,36 Prozent auf 221,60 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 838.774 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 348,376 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Julius Bär-Aktie hat mit 10,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net