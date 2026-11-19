SLI-Kursentwicklung

Der SLI zeigt sich derzeit leichter.

Der SLI gibt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,40 Prozent auf 2.379,07 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0,258 Prozent höher bei 2.394,85 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2.388,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2.374,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.396,35 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 2,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2.306,32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der SLI mit 2.303,88 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, stand der SLI noch bei 2.020,31 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,60 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2,06 Prozent auf 535,80 CHF), Richemont (+ 2,02 Prozent auf 179,00 CHF), Logitech (+ 1,91 Prozent auf 86,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,56 Prozent auf 69,04 CHF) und Alcon (+ 1,28 Prozent auf 63,12 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Schindler (-3,32 Prozent auf 290,80 CHF), Lindt (-3,01 Prozent auf 8.215,00 CHF), Novartis (-2,40 Prozent auf 128,32 CHF), Sika (-1,79 Prozent auf 186,05 CHF) und Nestlé (-1,66 Prozent auf 84,60 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1.563.502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 349,157 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net