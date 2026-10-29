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SLI-Kursentwicklung

SLI-Handel aktuell: SLI notiert mittags im Plus

SLI-Handel aktuell: SLI notiert mittags im Plus

Der SLI entwickelt sich am vierten Tag der Woche positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
33.68 EUR -1.53 EUR -4.35 %
Charts | News | Analysen
Galderma
202.00 EUR 5.00 EUR 2.54 %
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Holcim AG
74.90 EUR 1.54 EUR 2.10 %
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Logitech S.A.
88.30 EUR -0.12 EUR -0.14 %
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Novartis AG
144.50 EUR 4.36 EUR 3.11 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
710.20 EUR 16.60 EUR 2.39 %
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Richemont
177.90 EUR 0.15 EUR 0.08 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
434.00 EUR 4.60 EUR 1.07 %
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Sandoz
91.42 EUR 6.32 EUR 7.43 %
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SGS SA
112.70 EUR 1.25 EUR 1.12 %
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Swiss Re AG
164.35 EUR 0.30 EUR 0.18 %
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UBS
42.72 EUR 0.89 EUR 2.13 %
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VAT
641.40 EUR -3.40 EUR -0.53 %
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Indizes
SLI
2,367.23 CHF 25.68 CHF 1.1 %
News | Analysen

Am Donnerstag notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 1,03 Prozent stärker bei 2.365,67 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,262 Prozent auf 2.347,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2.341,55 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2.350,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.366,67 Punkten lag.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 1,68 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 2.247,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.311,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der SLI mit 2.017,26 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 9,98 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.366,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 6,01 Prozent auf 84,68 CHF), Novartis (+ 3,06 Prozent auf 133,18 CHF), UBS (+ 2,10 Prozent auf 39,41 CHF), Galderma (+ 2,08 Prozent auf 189,05 CHF) und Holcim (+ 1,70 Prozent auf 69,26 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Amrize (-5,26 Prozent auf 31,35 CHF), SGS SA (-1,29 Prozent auf 102,95 CHF), Logitech (-0,29 Prozent auf 81,78 CHF), VAT (-0,20 Prozent auf 597,60 CHF) und Richemont (-0,18 Prozent auf 163,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.747.720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 343,725 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 11,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.

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