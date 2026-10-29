SLI-Handel aktuell: SLI notiert mittags im Plus

SLI-Kursentwicklung

29.10.26 12:25 Uhr

Der SLI entwickelt sich am vierten Tag der Woche positiv.

Am Donnerstag notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 1,03 Prozent stärker bei 2.365,67 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,262 Prozent auf 2.347,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2.341,55 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2.350,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.366,67 Punkten lag.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 1,68 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 2.247,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.311,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der SLI mit 2.017,26 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 9,98 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.366,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 6,01 Prozent auf 84,68 CHF), Novartis (+ 3,06 Prozent auf 133,18 CHF), UBS (+ 2,10 Prozent auf 39,41 CHF), Galderma (+ 2,08 Prozent auf 189,05 CHF) und Holcim (+ 1,70 Prozent auf 69,26 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Amrize (-5,26 Prozent auf 31,35 CHF), SGS SA (-1,29 Prozent auf 102,95 CHF), Logitech (-0,29 Prozent auf 81,78 CHF), VAT (-0,20 Prozent auf 597,60 CHF) und Richemont (-0,18 Prozent auf 163,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.747.720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 343,725 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 11,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net