SLI-Handel aktuell: SLI verbucht schlussendlich Abschläge

Marktbericht

Der SLI bewegte sich am Freitagabend im Minus.

Am Freitag tendierte der SLI via SIX letztendlich 0,30 Prozent schwächer bei 2.099,95 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,239 Prozent auf 2.111,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2.106,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.116,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.094,71 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,125 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 15.04.2026, einen Wert von 2.131,37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bewegte sich der SLI bei 2.157,03 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2025, den Wert von 2.010,93 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,37 Prozent ein. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.223,32 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sonova (+ 2,64 Prozent auf 179,10 CHF), Swiss Re (+ 1,67 Prozent auf 121,45 CHF), Alcon (+ 1,63 Prozent auf 50,42 CHF), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 78,07 CHF) und Swiss Life (+ 1,27 Prozent auf 848,20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-5,06 Prozent auf 72,40 CHF), Sandoz (-3,36 Prozent auf 65,48 CHF), Amrize (-2,73 Prozent auf 38,91 CHF), Sika (-1,74 Prozent auf 138,50 CHF) und Lindt (-1,41 Prozent auf 9.110,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 5.666.621 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 278,431 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,86 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net