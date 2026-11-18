Index im Blick

Der SLI verlor am dritten Tag der Woche an Wert.

Der SLI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 0,44 Prozent auf 2.388,69 Punkte zurück. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,048 Prozent auf 2.400,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2.399,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.408,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.388,69 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 2.306,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2.297,96 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Wert von 2.012,17 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,05 Prozent. Bei 2.443,50 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern erreicht.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 2,94 Prozent auf 84,68 CHF), Richemont (+ 1,45 Prozent auf 175,45 CHF), Sonova (+ 1,04 Prozent auf 290,60 CHF), Alcon (+ 0,84 Prozent auf 62,32 CHF) und Straumann (+ 0,75 Prozent auf 107,90 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Julius Bär (-2,04 Prozent auf 68,18 CHF), Sandoz (-1,81 Prozent auf 81,50 CHF), Helvetia Baloise (-1,51 Prozent auf 221,80 CHF), Zurich Insurance (-1,47 Prozent auf 642,40 CHF) und Novartis (-1,35 Prozent auf 131,48 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3.844.996 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 352,660 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net