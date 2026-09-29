SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne

SLI-Performance im Blick

29.09.26 17:57 Uhr

In Zürich standen die Signale heute auf Stabilisierung.

Am Dienstag beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 2.247,81 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,172 Prozent auf 2.250,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2.246,86 Punkten am Vortag.

Bei 2.247,81 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2.265,07 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 2.312,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.275,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der SLI-Kurs bei 1.966,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4,50 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Julius Bär (+ 7,21 Prozent auf 76,76 CHF), VAT (+ 3,94 Prozent auf 679,80 CHF), Richemont (+ 2,50 Prozent auf 176,55 CHF), Galderma (+ 2,38 Prozent auf 165,85 CHF) und Alcon (+ 1,45 Prozent auf 54,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Lindt (-8,66 Prozent auf 7.805,00 CHF), Straumann (-4,44 Prozent auf 92,16 CHF), Roche (-1,72 Prozent auf 349,30 CHF), Swiss Re (-1,61 Prozent auf 140,60 CHF) und Nestlé (-0,96 Prozent auf 76,26 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3.331.303 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 302,832 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,48 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net