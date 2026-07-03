SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich letztendlich schwächer
Der SLI schloss den Handelstag stabil ab.
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Am Dienstag schloss der SLI nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 2.286,15 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,690 Prozent auf 2.272,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2.288,38 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2.287,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.264,51 Punkten lag.
SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der SLI bei 2.187,02 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 2.131,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1.972,06 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,28 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2.321,54 Punkte. Bei 1.915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit UBS (+ 3,74 Prozent auf 43,82 CHF), VAT (+ 3,16 Prozent auf 698,00 CHF), Julius Bär (+ 2,24 Prozent auf 74,72 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,98 Prozent auf 85,48 CHF) und Swiss Re (+ 1,04 Prozent auf 136,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Alcon (-3,04 Prozent auf 54,20 CHF), Straumann (-2,26 Prozent auf 103,60 CHF), Sandoz (-2,22 Prozent auf 65,18 CHF), Logitech (-1,99 Prozent auf 81,92 CHF) und Lindt (-1,74 Prozent auf 9.315,00 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.199.836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 288,832 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
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|12.03.26
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|12.03.26
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|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG