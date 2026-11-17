SLI-Entwicklung

Der SLI bewegt sich am Dienstagmittag im Minus.

Am Dienstag verliert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,64 Prozent auf 2.416,24 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,341 Prozent tiefer bei 2.423,48 Punkten, nach 2.431,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2.414,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.425,82 Punkten erreichte.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 2.306,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.304,26 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 2.038,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,33 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2.443,50 Punkte. 1.915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 0,77 Prozent auf 236,20 CHF), Swisscom (+ 0,21 Prozent auf 726,50 CHF), VAT (+ 0,00 Prozent auf 530,00 CHF), Zurich Insurance (-0,03 Prozent auf 658,40 CHF) und Swiss Re (-0,13 Prozent auf 152,70 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Partners Group (-1,83 Prozent auf 644,40 CHF), Lindt (-1,57 Prozent auf 8.445,00 CHF), Swiss Life (-1,53 Prozent auf 978,60 CHF), UBS (-1,46 Prozent auf 39,82 CHF) und Galderma (-1,07 Prozent auf 188,95 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 664.977 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 348,470 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net