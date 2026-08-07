SLI-Papier Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galderma von vor einem Jahr abgeworfen

Investmentbeispiel

04.09.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Galderma eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Galderma-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 141,70 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 70,572 Galderma-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 162,85 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.492,59 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 14,93 Prozent.

Jüngst verzeichnete Galderma eine Marktkapitalisierung von 38,71 Mrd. CHF. Der Galderma-Börsengang fand am 22.03.2024 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Galderma-Aktie belief sich damals auf 61,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net