Slide Insurance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Slide Insurance hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Slide Insurance 8,94 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,24 Prozent auf 389,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 281,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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