Slottsviken Fastighetsaktiebolag Registered B gab am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,44 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Slottsviken Fastighetsaktiebolag Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 SEK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,1 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Slottsviken Fastighetsaktiebolag Registered B einen Umsatz von 2,9 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion Finanzen.net