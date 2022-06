Slowakei repariert und modernisiert ukrainische Militärtechnik

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Die ukrainische Armee kann beschädigte Militärtechnik künftig in einer grenznahen Rüstungsfirma in der Ostslowakei reparieren lassen. Wie der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad bei einem Betriebsbesuch am Freitag der Nachrichtenagentur TASR sagte, werden die Rüstungsgüter in der Staatsfirma in Moldava nad Bodvou nicht nur repariert, sondern auch modernisiert. Grundlage dafür sei ein zwischen beiden Ländern abgeschlossener Geschäftsvertrag, erklärte Nad. Er machte keine weiteren Angaben, für welche Art von Militärtechnik die Vereinbarung gilt.

Bekannt ist die Staatsfirma Konstrukta-Defence vor allem für die von ihr produzierte Panzerhaubitze Zuzana 2, die demnächst auch an die Ukraine geliefert werden soll. Die Service- und Reparaturabteilung des Unternehmens sei vor allem auf Reparaturen von Artillerie- und Raketentechnik spezialisiert, erläuterte ihr Generaldirektor Alexander Gursky der TASR. Das Angebot, beschädigte ukrainische Militärtechnik in der Slowakei zu erneuern, hatte Verteidigungsminister Nad dem Nachbarland schon kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs unterbreitet.

Am Mittwoch hatte Nad in einer Zwischenbilanz auf der Homepage seines Ministeriums mitgeteilt, dass die Slowakei der Ukraine seit Kriegsausbruch bereits Waffenhilfe im Wert von 154 Millionen Euro gewährt habe. Nachdem das Nato-Land der Ukraine unter anderem sein einziges Raketenabwehrsystem geschenkt hat, ist derzeit die Übergabe von Kampfflugzeugen des sowjetischen Typs MiG-29 in Vorbereitung./ct/DP/jha