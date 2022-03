Slowakei und USA zu weiterer Hilfe für Ukraine bereit

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Der amerikanische und der slowakische Verteidigungsminister haben ihre Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine bekräftigt. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin schloss am Donnerstag in Bratislava aber einen direkten Einsatz von US-Truppen in der Ukraine und eine von der Regierung in Kiew geforderte Flugverbotszone erneut aus. "So etwas wie eine Flugverbotszone light gibt es nicht", sagte Austin. "Eine Flugverbotszone bedeutet, dass man sich in einem Konflikt mit Russland befindet."

Austin sagte auf die Frage nach möglichen russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine, man sei "schockiert über die Brutalität, die wir tagtäglich erleben". Die jüngsten Angriffe schienen direkt Zivilisten als Ziel gehabt zu haben, was ein Kriegsverbrechen darstellen würde. Das US-Außenministerium untersuche die Kriegshandlungen.

Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad sagte, sein Land sei noch auf veraltete Systeme russischer Herkunft wie das Flugabwehrsystem S-300 und Kampfflugzeuge des Typs MiG-29 angewiesen. "Wir haben uns entschieden, die MiG-29 nicht mehr zu benutzen, sobald wir im Laufe des Jahres 2024 neue F-16 aus den USA bekommen", kündigte Nad an. Auf das Raketensystem S-300 angesprochen, erklärte Nad, die Slowakei sei gewillt, es der Ukraine zur Verfügung zu stellen - aber erst, wenn sie selbst einen Ersatz dafür habe. Das System sei derzeit das einzige strategische Luftabwehrsystem der Slowakei. "Was also passieren würde, wenn wir uns entschieden, es den Ukrainern zu übergeben, wäre eine Lücke, eine Sicherheitslücke für die Nato", erklärte Nad./ct/cy/DP/ngu