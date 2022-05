Slowakische Gewerkschaften drohen mit Generalstreik

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund von Inflation und zunehmender Armutsgefährdung in der Slowakei drohen die Gewerkschaften des Landes mit einen Generalstreik. Als ersten Schritt kündigte der slowakische Gewerkschaftsbund KOZ einstündige Warnstreiks in Schlüsselbetrieben der Industrie an, weil die Regierung in Bratislava angesichts der allgemeinen Teuerung untätig bleibe. Sollte die Regierung darauf nicht reagieren, werde man im Juni einen Generalstreik ausrufen, erklärte der Vorsitzende der Metallarbeitergewerkschaft Kovo, Emil Machyna, am Freitag vor Journalisten.

Die seit zwei Jahren regierende Vier-Parteien-Koalition streitet seit Wochen ohne konkrete Einigung darüber, wie die zuletzt dramatisch gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise kompensiert werden sollten. Der rechtspopulistische Arbeitsminister Milan Krajniak erklärte sich in einer ersten Reaktion gesprächsbereit.

In dem Niedriglohnland, das vielen westlichen Firmen insbesondere der Automobil- und Elektronikindustrie als "verlängerte Werkbank" dient, hatten bereits vor der aktuellen Teuerungswelle viele Menschen Mühe, mit ihrem Einkommen das Auslangen zu finden. Mittlerweile sei ein Achtel der 5,5 Millionen Einwohner akut armutsgefährdet, warnte die Nationalbank im April./ct/DP/he