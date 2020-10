Slowene Jansa wünscht Trumps 'vollständige und schnelle Genesung'

LJUBLJANA (dpa-AFX) - Der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa hat US-Präsident Donald Trump und seiner Ehefrau Melania angesichts ihrer Covid-19-Erkrankung sein Mitgefühl ausgedrückt. "Alle Freunde der USA in Slowenien (...) denken an Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump und wünschen ihnen eine vollständige und schnelle Genesung", schrieb Jansa am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter.

Die 50 Jahre alte Präsidentengattin wurde als Melanija Knavs in Slowenien geboren und machte als Model Karriere in den USA. Zu ihrer alten Heimat unterhält sie allerdings kaum noch Beziehungen. Der Rechtsnationalist Jansa regiert in Slowenien seit März. Kritiker werfen ihm vor, ähnlich wie Trump unabhängige Medien zu attackieren./bb/gm/DP/eas