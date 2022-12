SM Energy schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der Energiekonzern SM Energy Co. (ISIN: US78454L1008, NYSE: SM) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,15 US-Dollar an seine Investoren ausbezahlen, wie am Freitag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 6. Februar 2023 (Record day: 20. Januar 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen mit Firmensitz in Denver, im US-Bundesstaat Colorado, 0,60 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 34,71 US-Dollar (Stand: 29. Dezember 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,86 Prozent.

Der Erdöl- und Erdgasproduzent SM Energy ist 1908 gegründet worden. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 835,45 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 760,24 Mio. US-Dollar), wie am 3. November 2022 berichtet wurde. Der Gewinn auf bereinigter Basis lag bei 226 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn auf bereinigter Basis von 91,5 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 17,74 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,08 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de