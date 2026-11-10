Sm Prime: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

10.11.26 06:35 Uhr

Sm Prime gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Sm Prime hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sm Prime 507,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 619,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion Finanzen.net