SM Wirtschaftsberatungs-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

Eigengeschäft

03.08.26 08:01 Uhr

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei SM Wirtschaftsberatungs für Aufsehen.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 30.07.2026 bei SM Wirtschaftsberatungs. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 31.07.2026. Schmitt, Martin, Vorstand bei SM Wirtschaftsberatungs, fügte dem eigenen Portfolio 1.132 SM Wirtschaftsberatungs-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 30.07.2026 einen Wert von jeweils 4,38 EUR. Die SM Wirtschaftsberatungs-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 4,30 Prozent auf 4,38 EUR.

Das Papier von SM Wirtschaftsberatungs konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 4,70 Prozent auf 4,44 EUR. Der Börsenwert von SM Wirtschaftsberatungs beläuft sich unterdessen auf 17,36 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 3.891.941 Anteilsscheine beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 10.04.2026 statt. Damals liquidierte Schmitt, Martin mit 15.000 SM Wirtschaftsberatungs-Aktien zu jeweils 5,00 EUR.

Redaktion finanzen.net